Sky Sports UK - Arsenal, Allegri non vuole subentrare a stagione in corso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difficilmente Massimiliano Allegri prenderà a stagione in corso il posto di Unai Emery, allenatore esonerato dall'Arsenal questa mattina. Secondo Sky Sports UK, l'ex tecnico della Juventus è la prima scelta per la sostituzione del manager spagnolo: già ci sono stati contatti tra le parti, ma Allegri in questo momento vorrebbe portare avanti il suo anno sabbatico e non subentrare a stagione in corso.