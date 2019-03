Soldi ben spesi? Bologna: Santander stella estiva, poi Soriano-Sansone

Il punto e il rendimento dei calciatori arrivati nei club di Serie A tra l'estate del 2018 e lo scorso inverno.

Obiettivo salvezza, prima con Pippo Inzaghi e ora con Sinisa Mihajlovic. Il Bologna ha cambiato allenatore a fine gennaio, dopo una prima parte di stagione che non ha soddisfatto la proprietà e i tifosi felsinei. Il mercato estivo ha portato dei titolari all'ex tecnico del Milan, in inverno il patron Saputo non ha badato a spese per portare a casa la permanenza in Serie A. Nella prima parte di campionato ha brillato la stella di Santander, vero e proprio uomo copertina degli emiliani.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate 2018

Danilo - 27 presenze, 1 gol, 2366' in campo

Gabriele Corbo - Mai impiegato in prima squadra, inserito nella squadra Primavera

Federico Mattiello - 19 presenze, 1 gol, 1495' in campo

Mattias Svanberg - 21 presenze, 1151' in campo

Diego Falcinelli - 17 presenze, 1 gol, 768' in campo

Lukasz Skorupski - 29 presenze, 2610' in campo

Federico Santander - 28 presenze, 6 gol, 1958' in campo

Arturo Calabresi - 18 presenze, 1 gol, 1503' in campo

Mitchell Dijks - 21 presenze, 1 gol, 1662' in campo