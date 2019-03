Soldi ben spesi? Milan: delusione Pipita, doppio colpo a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La formazione di Gattuso era partita per conquistare la zona Champions e finora sta riuscendo nel suo obiettivo. Attualmente quarti in classifica, i rossoneri nel girone di andata hanno conquistato 31 punti. Senza essere trascinati da Higuain, arrivato con grande soddisfazione in estate ma già partito per raggiungere Sarri al Chelsea. Degli innesti estivi, quello che spicca di più è Bakayoko. Il Milan, infatti, è già al lavoro con i blues per riscattarlo.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Samuel Castillejo - 31 presenze, 3 gol, 1372' in campo

Diego Laxalt - 25 presenze, 1071' in campo

Tiemoué Bakayoko - 32 presenze, 1 gol, 2445' in campo

Mattia Caldara - 1 presenza, 90' in campo

Gonzalo Higuain - 22 presenze, 8 gol, 1861' in campo. Ceduto a gennaio al Chelsea

Alen Halilovic - 3 presenze, 60' in campo. Ceduto a gennaio allo Standard Liegi

Ivan Strinic - Mai impiegato (7 volte convocato)

Pepe Reina - 7 presenze, 660' in campo