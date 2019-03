Soldi ben spesi? Roma: capolavoro Zaniolo, ma anche il flop Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Solita estate di semi rivoluzione in casa Roma, guidata principalmente dagli addii di Alisson, Nainggolan e Strootman. L'idea di Monchi, da sempre portato a cessioni di spessore per poi scommettere su giocatori in rampa di lancio o a caccia di riscatto, era quella di ringiovanire la rosa puntando comunque sul talento. Operazione riuscita solo a metà, col cruccio dell'aver fallito la scelta di Javier Pastore, definito dallo stesso dirigente spagnolo come 'l'acquisto più importante di tutta la sua carriera'.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Bryan Cristante - 35 presenze, 4 gol, 2428' giocati

Steven Nzonzi - 32 presenze, 1 gol, 2645' giocati

Robin Olsen - 34 presenze, 3090' in campo

Daniel Fuzato - mai utilizzato in stagione

Javier Pastore - 14 presenze, 3 gol, 644' in campo

Nicolò Zaniolo - 28 presenze, 5 gol, 1704' in campo

Davide Santon - 19 presenze, 1105' in campo

Antonio Mirante - 4 presenze, 360' in campo

Justin Kluivert - 27 presenze, 2 gol, 1388' in campo

Ivan Marcano - 12 presenze, 1 gol, 966' in campo

Ante Coric - 2 presenze, 45' in campo

L'oramai ex direttore sportivo Monchi non ha portato a termine alcun acquisto nel mercato invernale.