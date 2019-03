Soldi ben spesi? Torino, Izzo subito leader. Zaza non ha inciso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mercato come al solito oculato per il Torino di Urbano Cairo, non troppo scoppiettante ma che alla lunga ha pagato. Gli arrivi di Izzo e del sorprendente Djidji hanno sistemato la difesa, dove Nkoulou resta leader assoluto. Dopo l'impatto devastante della prima parte di stagione, Meité sta vivendo una fase di appannamento, mentre Ola Aina e Zaza hanno alternato buone prestazioni a partite meno positive. L'attaccante non è ancora riuscito ad essere incisivo e a trovare la giusta intesa con Belotti. Soriano, colpo estivo più importante, non ha reso secondo le aspettative ed è stato ceduto a gennaio al Bologna.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Armando Izzo - 29 presenze, 4 gol, 2538' in campo

Koffi Djidji - 17 presenze, 0 gol, 1471' in campo

Bremer - 3 presenze, 0 gol, 123' in campo

Ola Aina - 26 presenze, 1 gol, 1968' in campo

Soualiho Meité - 28 presenze, 2 gol, 2075' in campo

Roberto Soriano - 12 presenze, 1 gol, 540' in campo. Da gennaio ceduto al Bologna

Simone Zaza - 23 presenze, 2 gol, 1294' in campo

Vitalie Damascan - 0 presenze

Erick Ferigra - 1 presenza, 0 gol, 7' in campo

Nessun movimento in entrata a gennaio. Col senno di poi, rinforzare la rosa nella finestra invernale sarebbe stato opportuno, per garantire a Mazzarri qualche alternativa in più nella corsa all'Europa League. Nonostante le cessioni di Soriano, Lyanco ed Edera al Bologna, i granata stanno dimostrando di essere competitivi e sono attualmente in ottava posizione.