© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tottenham storicamente in semifinale di Champions League, ma lo farà senza due stelle. Son Heung-Min è la novità che rende un po' amara una notte da estasi. Il sudcoreano è a oggi il giocatore più in forma degli Spurs: suo il primo gol nella nuova casa in campionato, suo il primo gol nella nuova casa in Champions. E sue le due reti che hanno ribaltato momentaneamente le sorti dell'Etihad, costringendo il City a una scalata divenuta vana. Un giocatore indispensabile che a quest'ora avrebbe dovuto prestare il servizio militare se la vittoria nei Giochi Asiatici se a settembre la Corea non avesse vinto i Giochi Asiatici. Un elemento fondamentale che però non giocherà l'andata contro l'Ajax: diffidato, ha rimediato un giallo fatale. Un problema in più per Pochettino, che dovrà privarsi già di Harry Kane, la cui stagione è finita. Due vantaggi non da poco per gli olandesi, che per stato di forma, come si è visto a Torino, hanno pochi eguali al mondo.