Sorteggio Champions - Atletico Madrid, una maledizione da interrompere

L'impresa di Anfield è ancora viva nelle menti e negli occhi dei colchoneros. L'Atletico Madrid non era tra le favorite della vigilia ma, ancora una volta, chi vorrà vincere la Champions League dovrà fare i conti con i ragazzi di Simeone. Dopo due finali perse contro i cugini del Real, il Cholo vuole conquistare un trofeo che meriterebbe, per la continuità mostrata in tutti questi anni.

Posto Champions non assicurato - Diciotto punti conquistati in otto partite, ma il fiato del Siviglia e del Villarreal continua a farsi sentire. Guai, quindi, a distrarsi e ad abbassare la guardia. Il terzo posto resta l'obiettivo principale: in campionato l'Atletico ha perso terreno subito e si ritrova a quattordici punti dalla vetta.

La stella: Diego Simeone - Non ci giriamo intorno: senza il suo fondamentale contributo, l'Atletico non sarebbe mai entrato nell'élite del calcio mondiale. Grinta, cuore, attributi, ma anche un'organizzazione di gioco straordinaria e una difesa impenetrabile. Una macchina perfetta, che ogni anno sostituisce ingranaggi e si ritrova sempre a lottare per traguardi prestigiosi. Ad Anfield l'ultimo capolavoro, l'obiettivo è la finale di Lisbona.

L'undici tipo - Esperimenti continui per Simeone, soprattutto tra centrocampo e attacco. Con una figura assolutamente centrale: Marcos Llorente, l'eroe di Anfield che è diventato una sorta di jolly tuttofare. Centrocampista centrale, esterno o addirittura falso 9; un rendimento sempre altissimo, che gli ha permesso di soffiare il posto a Correa e Joao Felix. Proprio dal portoghese ci si aspetta qualcosa di più, e magari la Champions saprà restituirgli i giusti stimoli.

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Gimenez, Lodi; Llorente, Thomas, Saul, Koke; Morata, Costa.

I risultati dopo il lockdown -

In LaLiga

Athletic Club-Atletico Madrid 1-1

Osasuna-Atletico Madrid 0-5

Atletico Madrid-Valladolid 1-0

Levante-Atletico Madrid 0-1

Atletico Madrid-Alaves 2-1

Barcellona-Atletico Madrid 2-2

Atletico Madrid-Maiorca 3-0

Celta Vigo-Atletico Madrid 1-1