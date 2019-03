Sorteggio CL - Camaleontica Juventus, champagne dopo l'Atletico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stappare lo champagne. È più o meno questo l'ordine dato da Andrea Agnelli al triplice fischio di Juventus-Atletico Madrid. Un tre a zero senza repliche, con l'ansia della possibile (ma probabilmente esclusa) inchiesta UEFA per il gestaccio di Cristiano Ronaldo al triplice fischio. La vittoria "salva" un bilancio in difficoltà e permette alla Juve di fatturare circa una ventina di milioni in più (almeno).

Come gioca - Camaleonticamente, Massimiliano Allegri, perché nella sfida in cui si giocava la panchina è riuscito a inserire Emre Can da terzo di difesa, arretrando quasi da play basso alla Bonucci, inserendo Spinazzola come quinto di centrocampo a tutta fascia, concludendo con un Bernardeschi che entra nel campo e prova a dare superiorità in fase di possesso. Intoccabili Mandzukic e Ronaldo, così come Bonucci e Chiellini dietro.

L'andamento nell'ultimo mese - Tutte vittorie in campionato, soli due gol subiti - a fronte di tredici fatti - e una dimostrazione di solidità imbarazzante, pure con le riserve. L'unica sconfitta è quella in Champions League, ben ribaltata al ritorno, segnale di una forza mentale superiore rispetto agli anni scorsi. Da segnalare la vittoria con il Napoli che ha virtualmente chiuso la corsa Scudetto.

Formazione titolare - (4-4-2) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.