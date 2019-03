Sorteggio CL - Tottenham horror in Premier, Champions ok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una passeggiata di salute. Il tre a zero contro il Borussia Dortmund, a Wembley, ha messo al riparo da eventuali sorprese al ritorno. Il ritorno di Harry Kane in avanti è necessario, così come la buona forma di Son: il sudcoreano è il migliore per rendimento, anche più del compagno di attacco Eriksen. Non sarà un avversario semplice, seppure più abbordabile delle altre inglesi. La Juventus, un anno fa, fece fatica per la bravura degli interpreti offensivi.

Come gioca - Pochettino si adatta molto alla squadra che ha davanti, soprattutto se gioca a tre. Il trequartista è l'unico punto certo, mentre cambiano centrocampo e difesa: Trippier e Rose possono sia salire a metà che rimanere ancorati dietro, ma la retroguardia a tre in Champions pare essere un fattore.

L'andamento nell'ultimo mese - Malissimo in campionato, benissimo in Champions. La Premier è oramai andata e la quinta in classifica non è poi così distante (tre punti) e il rischio è quello di avere scialacquato un vantaggio oramai incolmabile. L'infortunio di Kane è stato un fattore importante.

Formazione titolare - (3-4-1-2) Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Sissoko, Wanyama, Rose; Eriksen; Kane, Son.