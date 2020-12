Speciale agenzie - Reset Group, sguardo al futuro e intermediazioni top per Lippi e Diana

Reset Group. Un nome che spiega bene concetti e idee dietro un progetto di lavoro pensato e creato nel gennaio del 2007. Un'agenzia dinamica, ambiziosa, quella fondata da Davide Lippi e Carlo Diana. Prima insieme alla Juventus, poi la storia di Lippi prende una strada diversa: un anno di formazione vicino ad agenti internazionali come Mascardi e Casal, quindi la Gea, poi dal 2007 ecco la Reset. Nome iconico, dicevamo. C’era stato il processo Calciopoli, Lippi ne uscì con un proscioglimento ma c’era comunque l’esigenza e la voglia di dare un taglio netto col passato. Di resettare, appunto.

La mission - Agli albori Reset Group si proponeva di aiutare le aziende che volevano investire nel calcio. Qualche mese dopo è diventata una vera e propria agenzia, con una visione a 360° per quel che riguarda la gestione degli atleti. Una lavoro che fin dalle prime battute ha avuto nella progettazione e nell'attenzione rivolta al futuro le proprie prerogative e che anche oggi cerca di anticipare i tempi su molti aspetti: la gestione del quotidiano, ovviamente. Poi le questioni contrattuali, di immagine e social, anche grazie all’appoggio della sorella Reset Marketing. Ma pure consulenza legale diretta.

La struttura - Oggi sono 12-13 i professionisti impiegati e Reset Group, che può contare sul lavoro di 8 agenti, ha un portfolio di 86 giocatori, escludendo le mediazioni. Una rete di contatti radicata in Italia ma che si sviluppa su tutti i 5 continenti: dall'Europa al Sudamerica arrivando fino alla Cina. Come detto al vertice della piramide ci sono Lippi e Diana, ma il lavoro di squadra è considerato imprescindibile. Confronto e condivisione aiutano a strutturare il lavoro nel day to day così come nel lungo periodo. Insomma, il team working ed i risultati collettivi hanno la priorità fermo restando le specifiche dei singoli. La sede centrale è a Milano. Mentre il mercato internazionale è accessibile grazie a rapporti professionali creatisi negli anni, collaborazioni e una fitta ragnatela di contatti.

I big di ieri, di oggi e di domani - Tanti i calciatori di ieri e di oggi che hanno scelto prima la gestione diretta di Davide Lippi, poi quella della Reset. L'agenzia ha sempre cercato di selezionare i propri "clienti", puntando più sulla qualità che sulla quantità. Un modo, questo, per offrire un servizio quanto più possibile puntuale, di qualità. In questo contesto i primi furono Brocchi, Blasi, Chiellini. Poi più avanti sono arrivati fra gli altri Iemmello, Politano, Spinazzola e, più recentemente, giovani di indiscusse potenzialità come Andrea Carboni e Giacomo Faticanti. Insomma, 4 intere generazioni di calciatori.

Le intermediazioni - Due fra le più recenti raccontano molto della forza internazionale e della credibilità della Reset: Franck Ribery alla Fiorentina e Achraf Hakimi all'Inter. Un lavoro diverso e parallelo da quello dell'agente nel vero senso della parola, reso possibile soprattutto dalla rete di contatti costruita col tempo dallo stesso Davide Lippi. E frutto della programmazione di cui prima. Anche per questo l’atleta che sceglie di entrare nella scuderia sa di avere davanti potenziali sbocchi sul mercato italiano, ma anche internazionale.

Reset per il sociale - Oltre all'organizzazione di eventi, anche internazionali, il progetto "Insuperabili" è considerato il fiore all'occhiello dell'agenzia. Nato negli scorsi anni con l'obiettivo di aiutare bambini e ragazzi diversamente abili tramite l'insegnamento e il gioco, oggi si contano 17 academies, 250 bambini iscritti e 100 persone impiegate fra allenatori e psicologi. Un progetto importante sviluppatosi anche col sostegno di testimonial quali Marcello Lippi, Gigi Buffon e Giorgio Chiellini.