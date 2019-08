Speciale Champions - Bayer, talento ed esperienza. Havertz stupirà tutti

Il Bayer Leverkusen sta cercando di tornare ai vertici del calcio europeo dopo qualche stagione fin troppo complicata. E per farlo ha scelto una strada ben precisa: una squadra di talento con tanti giovani di qualità e diverse pedine di esperienza per cementare il gruppo e regalare esperienza nei momenti caldi. Lo scorso anno è arrivato il quarto posto in Bundes, quest'anno l'imperativo è stupire.

Il mercato -

Un mercato importante, per le Aspirine che dopo la qualificazione alla Champions dello scorso anno hanno cercato di aggiungere qualità al roster di Peter Bosz. Le operazioni principali hanno riguardato l'attacco, dove sono arrivati Kerem Demirbay dall'Hoffenheim, Moussa Diaby dal PSG e Nadiem Amiri, sempre dall'Hoffenheim. Quindi investimento per la difesa col terzino ex Ajax Daley Sinkgraven. In uscita, però, pesante l'addio della stella Julian Brandt, passato al Borussia Dortmund.

La stella - Kai Havertz

Partito Brandt, gol, assist e imprevedibilità sono tutti nei piedi del talentino classe '99. Per gli addetti ai lavori è un papabile futuro Pallone d'Oro e numeri sono tutti dalla sua parte nonostante i soli 20 anni: alla prima stagione da protagonista con i grandi, Havertz ha collezionato la bellezza di 42 presenze, 20 gol e 7 assist.

La possibile rivelazione - Paulinho

Lo scorso anno è servito al classe 2000 ex Vasco da Gama per prendere confidenza con i ritmi e l'intensità del calcio europeo. Questa può essere la stagione dell'esplosione per il brasiliano. Lo scorso anno ha messo in mostra talento e qualità, seppur i numeri non fossero propriamente dalla sua parte. Quest'anno, grazie al lavoro di Bosz, il suo rendimento può essere l'arma in più per i tedeschi, soprattutto in ambito europeo.

L'undici tipo

Hradecky guiderà la difesa dalla porta, poco più avanti nella linea a 4 ci saranno abitualmente Bender e Wendell sulle fasce e Tah al centro. A centrocampo, con Havertz, spazio all'esperienza di Aranguiz e al neo acquisto Demirbay, mentre davanti con Bellarabi e Bailey ci sarà spesso Volland. In certi contesti, comunque, Bosz potrebbe puntare anche sull'inedito 3-5-2.

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Hradecky; Bender, Tah, Dragovic, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Havertz; Bellarabi, Volland, Bailey.