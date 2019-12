Speciale Champions - Bayern, en plein finora. Lewandowski super

Il Bayern Monaco riparte dagli ottavi di finale. L'eliminazione dell'anno scorso ha segnato il punto più basso nella storia recente del club a livello continentale. Nel 2019/2020, i tedeschi hanno fatto registrare un'inversione di tendenza: qualche difficoltà in Bundesliga, il campionato vinto per sette anni consecutivi e dove adesso gli uomini di Flick (non a caso subentrato a Niko Kovac e poi confermato) inseguono. In Champions League, invece, il percorso è stato impressionante.

Come è andata nel girone -

Parlano i numeri. Sei vittorie su sei, diciotto punti su diciotto. Miglior attacco (24 gol fatti) della competizione finora, sempre a segno e con tanto di goleade. Al plurale: 7-2 a Londra col Tottenham, 6-0 a Belgrado con la Stella Rossa. Il raggruppamento, al netto degli Spurs comunque umiliati (10-3 nel computo delle due gare), era alla portata. Ma i bavaresi non hanno sbagliato un colpo, affondando come un coltello nel burro delle avversarie.

La stella - Robert Lewandowski

Signore e signori, giù il cappello. Avvio di stagione semplicemente devastante per il centravanti polacco, capocannoniere senza neanche giocare tutte le partite. 10 gol in 5 gare di Champions, sempre a segno nelle prime undici giornate di Bundesliga: con lui i compagni partono dal 2-0, altro che 1-0. Al Marakana di Belgrado è diventato il giocatore più veloce a segnare prima tre e poi quattro gol in una singola partita. Ha un credito nei confronti della coppa dalle grandi orecchie, mai vinta. Anche perse la finale, con la maglia del Borussia Dortmund, proprio contro il Bayern.

La rivelazione - Alphonso Davies

Per informazioni, chiedere a Walker-Peters, terzino del Tottenham ancora in preda al mal di testa dopo l'ultima gara del girone. Anche i canadesi sanno giocare a calcio: classe 2000, è arrivato in Germania a gennaio 2019 per 10 milioni di euro dal Vancouver. Nato come esterno offensivo, è stato impiegato per lo più come terzino sinistro, titolare nelle ultime partite di campionato e nelle ultime tre di Champions, complice l'infortunio di Lucas Hernandez. La miglior prestazione? Quella contro i londinesi appunto, condita da due sontuosi assist. Ora toglierlo sarà un po' più complicato.

L'undici tipo -

Flick è passato da assistente del tecnico croato ad allenatore della prima squadra, agion per cui non ha stravolto il piano di gioco del suo predecessore. 4-3-3 o 4-2-3-1: questi i moduli che sono nelle corde della squadra campione di Germania in carica. Sulla carta, le alternative abbondano, anche se poi in concreto i bavaresi hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni, muscolari e non. L'ultimo è quello occorso a Coman, che fin qui stava vivendo una buona stagione. Le variazioni sul tema sono parecchie: a parte il francese, giocatori come Goretzka, Javi Martinez e lo stesso Perisic rappresentano innesti più che validi per scombinare i piani tattici degli avversari.

(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Pavard, Alaba, Alphonso (Lucas Hernandez); Thiago, Tolisso; Gnabry, Müller, Coutinho; Lewandowski.

Coefficiente di difficoltà - 5/5