Speciale Coppa d'Africa - Da Koulibaly a Djassi: tutti gli "italiani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 16 gli "italiani" presenti alla Coppa d'Africa 2019, rappresentando non solo la nostra Serie A ma anche i dilettanti. Il Napoli è la squadra più presente delle nostre con Diawara, Koulibaly e Ounas; Senegal e Algeria le nazioni più contaminate dal nostro calcio, con 3 giocatori a testa.

Questa è la formazione tipo che ne uscirebbe fuori:

Tra i pali Alfred Gomis della SPAL, nato in Senegal ma cresciuto in Piemonte. Dopo aver partecipato a uno stage con l'Under 20 italiana ha infine scelto di seguire le sue radici.

In difesa il nigeriano Ola Aina è fresco di riscatto da parte del Torino, dopo una stagione d'esordio positiva in Serie A. Sull'out opposto è una certezza per il Ghana Kwadwo Asamoah, la cui esperienza ad alti livelli con Udinese, Juventus e Inter sarà importantissima. Centrali: l'imprescindibile Kalidou Koulibaly, pilastro del Napoli e della nazionale senegalese. A oggi il miglior difensore africano. Compagno di reparto l'angolano Bastos, preziosa risorsa di Simone Inzaghi alla Lazio.

Centrocampo a tre con l'algerino Bennacer, che nonostante la retrocessione dell'Empoli si è messo in mostra come elemento di qualità. Impensabile vederlo in Serie B, addirittura l'Arsenal, che ha una clausola di recompra, ci starebbe pensando. Per il guineano Amadou Diawara la Coppa d'Africa è l'occasione per acquisire valore dopo anni in cui non è risucito a trovare troppo spazio al Napoli. Infine, Franck Kessié, ivoriano, da due anni punto fermo del Milan ma che questo torneo potrebbe valorizzare ulteriormente in chiave mercato.

Sulla trequarti funambolico anche se poco prolifico: Mehdi Bourabia. Il marocchino alla sua prima stagione italiana con la maglia del Sassuolo ha realizzato un gol, venendo immediatamente espulso a seguito dell'esultanza non regolamentare. A dargli manforte Adam Ounas, prezioso jolly a partita in corso del Napoli. Davanti c'è il senegalese Keita Balde Diao. Tornato in Italia l'estate scorsa, con la maglia dell'Inter ha segnato 5 reti. Per lui non è previsto il riscatto da parte del club nerazzurro e farà ritorno al Monaco.

Gli altri "italiani": Mohamed Fares (Algeria, SPAL), Afriye Acquah (Ghana, Empoli), Tomás Dabó (Guinea-Bissau, Rieti), Piqueti Djassi (Guinea-Bissau, Varese), William Troost-Ekong (Nigeria, Udinese)