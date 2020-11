Speciale Europei. Repubblica Ceca, nel Vecchio Continente è sempre più Schick

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Settima partecipazione su sette per la Repubblica Ceca, che dall'indipendenza del 1993 è sempre riuscita a qualificarsi agli Europei. Torneo evidentemente che ha un ascendente maggiore rispetto ai Mondiali, la cui unica partecipazione, peraltro fallimentare, risale al 2006. Accesso a Euro2020 arrivato con un turno d'anticipo per la selezione di Jaroslav Šilhavý e nonostante le tre sconfitte subite in otto partite è finita seconda nel proprio girone dietro l'Inghilterra ma con la soddisfazione di aver battuto i maestri del football a Praga, con un 2-1 in rimonta. Inglesi che ritroverà nella fase finale, assieme agli altri padroni di casa della Scozia e la Croazia. Squadra quadrata, poco spettacolare nonostante un modulo non certo prudente. 13 gol segnati in 8 partite, 4 dei quali a firma Patrick Schick.

La stella - Patrick Schick (Bayer Leverkusen)

Per età, curriculum e margini di miglioramento eleggiamo l'ex Roma a giocatore più rappresentativo. Gli Europei saranno l'occasione per vedere la sua crescita rispetto all'esperienza italiana, tutt'altro che felice nel suo periodo in giallorosso. A Lipsia si è rilanciato anche se il club ha preferito non riscattarlo. Ci ha scommesso il Bayer Leverkusen, col quale ha fin qui segnato 2 reti nelle prime 4 partite giocate.

L'uomo mercato - Adam Hlozek (Sparta Praga)

18 anni, seconda punta o trequartista, prima dello stop al campionato ceco a seguito della seconda ondata di Covid-19 è stato letteralmente devastante: 4 reti e 5 assist in campionato, trascinando lo Sparta Praga al primo posto vincendo tutte le partite. Sarà un caso che l'unica partita saltata, per infortunio, la sua squadra abbia perso? È destinato inevitabilmente a salpare su lidi più importanti al più tardi proprio dopo gli Europei. Attualmente è infortunato e indisponibile per quattro mesi: in che condizioni tornerà?

La possibile rivelazione - Alex Kral (Spartak Mosca)

Il David Luiz ceco, ma semplicemente per l'impressionante somiglianza fisica. Centrocampista difensivo, 22 anni, dal settembre 2019 è un punto fermo dello Spartak Mosca di Domenico Tedesco. Fisicamente prestante, abile a recuperare palloni, ha giocato sia in difesa che in mediana, dove è costantemente utilizzato.

L'undici tipo - Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka, Boril; Masopust, Soucek, Dockal, Kral, Jankto; Schick. All. Silhavy.