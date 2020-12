Speciale Mondiali, Lituania: nessun astro nascente all'orizzonte

vedi letture

Francamente non la più difficile delle avversarie, con calciatori che militano praticamente tutti in squadre minori. È probabilmente la Cenerentola del girone ma dal suo ha la bellezza di avere stoppato l’Albania di Edy Reja negli ultimi mesi. Dall’altro lato anche per questa generazione sembra non esserci nessun astro nascente.

La stella - Arvydas Novikovas

Dieci anni di nazionale lituana, 58 presenze e 8 gol, ha giocato in Germania, Polonia, Scozia e ora è in Turchia. Può gioca sia sulla fascia che da centrocampista centrale, è l’uomo con più esperienza dell’undici allenato da Valdas Urbonas.

La possibile rivelazione - Tomas Svekauskas

Cresciuto prima nelle giovanili della Fiorentina, poi della Roma, è il portiere della nazionale, arrivato a giocare in Belgio dopo qualche esperienza tra la Serie B e la Serie C italiana. È probabilmente il giocatore con maggior nome ma è entrato a far parte della nazionale “solamente” da due anni, dopo essere tornato in patria per poi andare in Belgio, al Lommel.

L’undici tipo - Svedkauskas; Mikoliunas, Girvainis, Gaspuitis, Beneta; Slivka, Utkus; Novikovas, Eliosius, Lasickas; Kazlauskas