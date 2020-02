vedi letture

SportMediaset - La Juve vuole Icardi. Pronta offerta al Paris Saint Germain con Pjanic

SportMediaset racconta di uno scenario di mercato in vista del prossimo mercato estivo. Il Paris Saint Germain non è del tutto convinto a riscattare Mauro Icardi, nonostante l'addio di Edinson Cavani, con l'argentino che potrebbe quindi ritornare all'Inter. Interisti e parigini però potrebbero essere aiutati... dalla Juventus: i bianconeri potrebbero chiedere al PSG di riscattare il cartellino per poi offrirgli Miralem Pjanic, che accetterebbe di buon grado la corte dei transalpini. A quel punto la Juventus avrebbe Icardi e, per la sostituzione del bosniaco, andrebbe su Jorginho.