SportMediaset: Milan-Genoa, possibile scambio Piatek-Ghiglione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le prestazioni non irresistibili di Krzysztof Piatek stanno facendo pensare a una possibile cessione. Così SportMediaset parla dell'ipotetico scambio fra il polacco e Paolo Ghiglione, esterno destro ventiduenne che potrebbe arrivare in prestito. Il centravanti ritornerebbe così al Grifone - lasciando il posto per Ibrahimovic? - e in arrivo ci sarebbe un altro difensore, in una zona dove ci sono però già Davide Calabria e Andrea Conti. Uno dei due, a quel punto, potrebbe essere di troppo.