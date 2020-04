Sportmediaset - Milan, nuova ipotesi per il futuro di Ibra: chiudere la carriera nell'Hammarby

vedi letture

Spunta una nuova ipotesi per il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l'attaccante attualmente in scadenza di contratto col Milan potrebbe infatti decidere di chiudere la carriera in patria, con la maglia dell'Hammarby.

Il campione classe 1981, d'altronde, è uno dei proprietari del club di Stoccolma, con cui si sta allenando da qualche giorno per tenersi in forma nonostante l'emergenza Coronavirus. Nella testa del giocatore ci sono ancora tanti dubbi, ma per il domani di Ibra non va scartata così neanche la pista svedese.