© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SportMediaset fa le carte al futuro della panchina del Napoli. Perché Gennaro Gattuso, dopo le vittorie contro Lazio e Juventus, pare avere convinto Aurelio De Laurentiis ad affidargli un progetto ad ampio raggio. Così il contratto - che è in scadenza a giugno, con opzione automatica in caso di arrivo in Champions League - potrebbe essere rinnovato anche prima della fine della stagione, poiché il club è molto contento del lavoro del tecnico, al punto da dargli piena fiducia e impostando già il nuovo Napoli di Gattuso. Per gennaio manca solo un tassello, quello di Ricardo Rodriguez.