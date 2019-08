© foto di Gaetano Mocciaro

"Quando giocherò? Dipende da me" titola Sportwereld oggi in edicola. Il quotidiano olandese dedica spazio a Matthijs de Ligt, lasciato in panchina tutto l'incontro nella gara d'esordio della Juventus contro il Parma. Scelta sorprendente, considerati i 75 milioni di euro spesi per il centrale.