© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul fronte dei nazionali l'unico punto interrogativo per Walter Mazzarri in vista della sfida di Udine è rappresentato da Ola Aina a causa di una contusione rimediata nel ritiro con la Nigeria. Per il resto Zaza è alle prese con un affaticamento muscolare ma dovrebbe essere a disposizione. Recuperato invece Lorenzo De Silvestri