© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la sfida contro l'Inter al Mapei Stadium Roberto De Zerbi dovrà capire quale sia la condizione di Vlad Chiriches, centrale di difesa uscito malconcio dagli impegni con la Romania. In caso di forfait potrebbe giocare dal 1' Marlon. Ancora out Pegolo e Rogerio mentre Djuricic potrebbe essere quantomeno nel novero dei convocati.