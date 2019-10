Stop Nazionali, già tornati in sei, altri oggi. La situazione del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La buona notizia da Stefano Pioli non arriva da un convocato, bensì da chi non ha potuto seguire da vicino le vicende del Milan nell'ultimo anno (e spiccioli), cioè Mattia Caldara. Il difensore si è allenato dopo l'ultimo infortunio che lo ha tenuto fuori per sei mesi. Per il resto non ci sono grandi problemi, a parte le squalifiche di Calabria e Castillejo. Convocato Paquetà ma con solo due minuti nelle gambe, da Piatek a Leao, passando per Calhanoglu, Rebic e Kessie hanno lavorato già in gruppo ieri. Ritorno per gli altri nella giornata di oggi.