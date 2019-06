Su chi punterà Sarri - Chiellini-Bonucci base perfetta per il Sarriball

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori che saranno sicuramente presenti nella nuova Juventus 2019-2020.

La BC... in attesa della terza lettera - Fra le certezze da cui ripartirà la nuova Juventus di Maurizio Sarri ce n'è una che non è mai stata messa in discussione fino ad oggi. E che difficilmente lo sarà nelle prossime settimane. BonucciChiellini sarà infatti la coppia centrale da cui ripartirà il nuovo progetto juventino. Il capitano ed il figliol prodigo tornato all'ovile dopo l'estemporanea esperienza milanista sono due assolute certezze per il tecnico bianconero che nella sua carriera ha sempre puntato su un marcatore puro al fianco di un 'regista' difensivo bravo anche e soprattutto ad impostare la manovra. E' successo al Napoli, ma anche e soprattutto al Chelsea. E così sarà anche alla Juve, con Chiellini e Bonucci identikit perfetti di questa filosofia. Alle loro spalle come detto ci sarà Daniele Rugani, mentre sul quarto centrale permangono i soliti dubbi legati al mercato in entrata. Se sarà un profilo di primissimo ordine, vedi De Ligt o Koulibaly, si giocherà il posto di volta in volta con i due titolarissimi. Se invece Paratici manterrà un low profile in sede di trattative e quindi dovesse arrivare un nome meno altisonante ecco che le gerarchie sarebbero chiare e ben definite.