TMW Risponde: perché la Juventus sta cercando di vendere Pjanic?

Perché la Juventus sta cercando di vendere Miralem Pjanic?

Ivan Cardia, redattore Tuttomercatoweb ed editorialista TuttoJuve "Età, soldi, Bentancur. Il primo fattore s’inquadra nel piano generale di rinnovamento della rosa: l’eterno ragazzino Pjanic è arrivato a 30 anni e l’esigenza di svecchiare inizia a diventare pressante alla Continassa. Poi c’è il dato economico: il bosniaco pesa a bilancio per appena 13 milioni. In un mercato prevedibilmente povero a livello globale, è uno dei nomi che la Juventus ritiene di poter cedere senza grandissimi scossoni tecnici (leggi Dybala) e soprattutto mettendo in cassa una buona plusvalenza. Data la carta d’identità, appunto, il discorso fila nella prossima estate o al massimo in quella successiva, non oltre. Infine, la crescita dell’uruguaiano: al netto dell’eventuale arrivo di un altro regista (Jorginho?), Paratici e Sarri credono in Bentancur, soprattutto in quel ruolo. E sono convinti che abbia le spalle ormai larghe a sufficienza per raccogliere l’eredità di Pjanic".

Giovanni Albanese, corrispondente Juventus per Tuttomercatoweb "Discontinuo. Con un ingaggio pesante e ormai scomodato da Rodrigo Bentancur, sempre più in crescita in cabina di regia. Miralem Pjanic è il pezzo pregiato che la Juve può cedere sul mercato più a cuor leggero: le offerte ci sono, una plusvalenza tornerebbe utile anche ai fini di bilancio. L'intesa con Sarri, tra l'altro, sembrerebbe non essere quella dei primi tempi".