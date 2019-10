Top & Flop - E' l'anno di Berardi? Sassuolo, i problemi sono dietro

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Complice un avvio decisamente sopra le righe, caratterizzato da 5 gol e 2 assist nelle prime tre giornate di campionato, Domenico Berardi è in testa alla classifica delle medie voto riguardanti il Sassuolo. Nelle ultime domeniche il rendimento è leggermente calato, ma la media di 6,8 resta comunque degna di nota. Alle sue spalle bomber Francesco Caputo, autore di 3 gol e 1 assist in 5 presenze (6,3) e Alfred Duncan (6,25), ovvero uno dei centrocampisti col rendimento maggiore grazie ai 4 assist e alla rete segnata contro la SPAL.

I PEGGIORI - Anche in questo caso i difensori si confermano anello debole, cosa prevedibile per una squadra che ha subito 12 gol in 6 partite giocate (quella col Brescia deve essere recuperata), in pratica 2 ogni 90'. Si spiega anche così la presenza di Marlon all'ultimo psoto con una media di 5,17. Poco sopra troviamo il compagno di reparto e nuovo acquisto Vlad Chiriches (5,38), mentre in terzultima posizione ecco Federico Peluso(5,4).

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Sassuolo dopo le prime 7 giornate.