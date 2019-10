Top & Flop - Immobile si è ripreso la Lazio. Lazzari fa ancora fatica

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - 7 gol e 2 assist nelle prime 7 giornate bastano per spiegare, senza troppi giri di parole, il motivo per cui Ciro Immobile è in testa alla classifica delle medie voto riguardanti la Lazio (6,79). Nonostante il piccolo diverbio col tecnico Inzaghi il centravanti biancoceleste ha iniziato alla grandissima questo campionato, al pari di Luis Alberto. Lo spagnolo, un gol e 5 assist, ha la stessa media voto di Immobile, pur avendo dato un apporto del tutto diverso. Dopo gli alti e bassi dello scorso anno, l'ex Liverpool sembra tornato sui suoi livelli e la media di queste prime 7 giornate lo dimostra. Alle loro spalle, staccato ma non di molto (6,43), la certezza assoluta di casa Lazio, ovvero Francesco Acerbi. In stagione, per il centrale, neanche un'insufficienza.

I PEGGIORI - Le delusioni però non mancano, nonostante il buon avvio generale della squadra. La prima e più sorprendente è quella legata a Lucas Leiva (5,75) che rispetto allo scorso anno pare aver perso un po' di minutaggio e in parte sicurezza. Non benissimo neanche Andrea Lazzari (5,88), esterno destro arrivato in estate dalla SPAL. Chiude il podio dei peggiori Marco Parolo, l'usato sicuro di Inzaghi che sta faticando a livello di rendimento.

