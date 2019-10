Top & Flop - Kulusevski oro di Parma. Lo svedese Gagliolo il peggiore

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Un gol, 3 assist e tante tante giocate di indubbia qualità. Dejan Kulusevski è il migliore per distacco di casa Parma nelle prime 7 giornate di campionato. E ciò che più ha colpito è la continuità di prestazioni che il prodotto del settore giovanile dell'Atalanta è riuscito a garantire. Con lui molto bene anche Luigi Sepe (6,21), una bella conferma dopo lo scorso anno, e Matteo Darmian: l'ex United ha preso voto solo in 3 partite da inizio stagione, poche per dare giudizi definitivi. Ma la strada intrapresa sembra decisamente quella giusta.

I PEGGIORI - Nonostante la rete segnata contro l'Udinese e la recente convocazione con la Svezia, Riccardo Gagliolo è il peggiore della rosa del Parma dal punto di vista della media voto (5,17). Sul giudizio pesano soprattutto le prestazioni, gravemente insufficienti, contro Cagliari e Torino. Poco meglio ha fatto Juraj Kucka, in questo caso le attenuanti sono legate al problema muscolare al polpaccio che ne ha condizionato il rendimento nelle prime sfide. Quindi Hernani: l'ultimo arrivo dallo Zenit doveva portare qualità ed esperienza, ma per il momento a Parma si è visto ben poco del suo repertorio.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Parma dopo le prime 7 giornate.