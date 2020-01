Top10 colpi estivi - Il Parma ci ha visto lungo: Kulusevski è già una star

E' probabilmente la più bella scoperta di questo girone d'andata di Serie A. E infatti la Juventus ha impiegato poco tempo ad acquistare il suo cartellino. Dejan Kulusevski è la più bella sorpresa della sorpresa Parma, squadra ai margini della zona europea dopo le prime 19 giornate. In questi primi mesi di campionato lo svedese ha messo in mostra di tutto: tecnica, personalità, fisicità, senso del gol e innata capacità nel servire assist ai compagni. In estate in pochi avevano scommesso sul prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, mentre il Parma ci ha visto lungo e lo ha inserito fin dai primi giorni di ritiro al centro della squadra di D'Aversa. Azzeccando in pieno la scelta, visto il rendimento del classe 2000, rimasto al Tardini fino a giugno nonostante la voglia bianconera di portarlo subito a Torino. Oggi Kulusevski è al 5° posto della Top10 degli acquisti estivi delle 20 di A.

I numeri di Kulusevski al Parma, 5° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 19

Minuti giocati: 1.618

Gol e assist: 4 gol e 7 assist

Media voto TMW: 6,47