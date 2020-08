Torna l'Europa League! L'Inter prova a chiudere il cerchio: un trofeo all'Italia dopo 10 anni

Inter-Getafe, fischio d'inizio ore 21. Chi passa il turno affronta la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1)

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto

L'Inter di Antonio Conte arriva al difficile impegno contro il Getafe scossa dalle parole del tecnico, che al termine del campionato ha tuonato contro la società , salvo poi ritrattare parzialmente all'ANSA . L'Europa League è sicuramente un obiettivo importante, un trofeo che chiuderebbe un cerchio lungo dieci anni: dal 2010, infatti, nessuna squadra italiana riesce ad imporsi in Europa. L'ultima fu proprio la formazione nerazzurra guidata da José Mourinho, nell'anno della storica tripletta.

Dopo la sosta - Conte ha migliorato i risultati della scorsa stagione portando l'Inter al secondo posto, a un solo punto di distacco dalla Juventus campione d'Italia. Qualche rimpianto c'è, soprattutto per i punti persi tra Sassuolo, Bologna ed Hellas. Il rientro dal lockdown è stato complicato: subito l'eliminazione dalla Coppa Italia, poi il terreno perso in campionato. Nel finale, però, i nerazzurri si sono ritrovati e sono sicuramente tra i favoriti per la vittoria finale.

Risultati

Napoli-Inter 1-1 (Coppa Italia)

Inter-Sampdoria 2-1

Inter-Sassuolo 3-3

Parma-Inter 1-2

Inter-Bologna 1-2

Hellas-Inter 2-2

Inter-Torino 3-1

SPAL-Inter 0-4

Roma-Inter 2-2

Inter-Fiorentina 0-0

Genoa-Inter 0-3

Inter-Napoli 2-0

Atalanta-Inter 0-2

CAMMINO EUROPEO

Girone di Champions League

Inter-Slavia Praga 1-1

Barcellona-Inter 2-1

Inter-Bor. Dortmund 2-0

Bor. Dortmund-Inter 3-2

Slavia Praga-Inter 1-3

Inter-Barcellona 1-2

Sedicesimi di Europa League

Ludogorets-Inter 0-2

Inter-Ludogorets 2-1

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.