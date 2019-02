Torna l'Europa League! Slavia Praga-Genk: Samatta sfida i cechi

In piena corsa per il titolo, lo Slavia Praga si ripresenta a febbraio in una competizione dopo 11 anni, quando ancora era Coppa UEFA. La proprietà cinese ha ridato vigore, portando la scorsa stagione qualche nome importante come Rotan, Altintop, Danny e Stoch. Di questi però solo quest'ultimo è rimasto.

Il Genk sta dominando il campionato belga grazie a 12 vittorie in 19 partite con sette punti di distacco sul Brugge grazie ad un percorso eccezionale che sta facendo rivivere ai tifosi i tempi di gloria del passato.

Percorso in Europa dello Slavia Praga

Partita dai preliminari di Champions League come seconda classificata del campionato ceco, è retrocessa in Europa League dopo due sconfitte. In un girone livellato e insidioso ha avuto la meglio del più quotato Bordeaux e del Copenaghen vantando una super difesa che ha incassato solamente tre reti (Arsenal e Betis le uniche ad aver fatto meglio).

Slavia Praga-Dinamo Kiev 1-1

Dinamo Kiev-Slavia Praga 0-0

Slavia Praga-Bordeaux 1-0

Zenit-Slavia Praga 1-0

Copenaghen-Slavia Praga 0-1

Slavia Praga-Copenaghen 0-0

Bordeaux-Slavia Praga 2-0

Slavia Praga-Zenit 2-0

Percorso partito da lontano, quello del Genk: 26 luglio la prima partita di qualificazione e che ha portato la squadra alla fase a gironi dopo sei partite. Girone abbordabile, ma degno di alcuni exploit come il successo per 4-2 sul campo del Besiktas. Prima parte ricca di soddisfazioni, come dimostra anche il primo posto in campionato e una media di oltre due gol a partita.

Percorso in Europa del Genk

Genk-Fola Esch 5-0

Fola Esch-Genk 1-4

Genk-Lech Poznan 2-0

Lech Poznan-Genk 1-2

Genk-Brondby 5-2

Brondby-Genk 2-4

Genk-Malmo 2-0

Sarpsborg-Genk 3-1

Besiktas-Genk 2-4

Genk-Besiktas 1-1

Malmo-Genk 2-2

Genk-Sarpsborg 4-0

La stella dello Slavia Praga - Miroslav Stoch

L'ala sinistra è tornata in patria. Dopo essersi formato al Chelsea, Stoch ha poi il volo per l'Olanda, la Turchia e gli Emirati Arabi. 55 presenze con la nazionale slovacca, la sua esperienza sarà importante per il percorso europeo.

La stella del Genk - Mbwana Samatta

Nazionale della Tanzania, ventisei anni, al terzo anno in Europa, sta vivendo una stagione di grazia: 20 reti già realizzate, una media di una marcatura ogni 108 minuti. Vero trascinatore nei turni preliminari, ha lasciato il segno anche nella fase a gironi contribuendo con una doppietta al clamoroso successo sul campo del Besiktas.

L'undici tipo dello Slavia Praga

Jindrich Trpisovsky punta forte sul 4-2-3-1 anche se nell'ultimo impegno, vinto contro lo Zenit, ha varato il 4-4-2

Kolar; Coufal, Kudela, Deli, Boril; Soucek, Husbauer; Stoch, Sykora, Zmrhal; Olayinka.

L'undici tipo del Genk

Philippe Clement punta a un 4-3-3 con Pozuelo più avanzato rispetto alla diga centrale di centrocampo Berge-Malinovskyi. Poco Belgio in campo, con Dewaest in difesa e l'ala sinistra Trossard come rappresentanti.

Vukovic; Maehle, Aidoo, Dewaest, Uronen; Berge, Malinovskyi; Pozuelo; Ndongala, Samatta, Trossard.

Percentuali passaggio del turno: Slavia Praga 30% - Genk 70%