Torna la Bundes! Germania centro del mondo: la rassegna internazionale esalta il Dortmund

"Il BvB vince il Derby 4-0, per il Lipsia solo 1-1 e il brillante debutto di Labbadia". Titola così in homepage Kicker dopo le prime cinque partite del calcio 2.0. E' ripartita la Bundesliga e a rubare la scena su tutti i quotidiani d'Europa (e non solo) nelle proprie versioni online è Erling-Braut Haaland, uomo-immagine su ogni sito. "Dortmund ispirato, Schalke da brividi", si legge invece sulla Bild.

In Italia e all'estero. "Haaland e Dortmund, è subito show: Schalke polverizzato. Nagelsmann salvato dalla Var", si legge in homepage su Gazzetta.it. Sfogliando il Corriere dello Sport, online in apertura si legge: "Il calcio riparte, Bundesliga show: Haaland trascina il Dortmund, pari Lipsia". In giro per l'Europa il discorso non cambia: c'è solo la Bundesliga. "Vittoria a distanza", scrive in Francia L'Equipe mostrando una bozza di prima pagina, probabilmente in edicola domani. Mentre sulla versione online titola "Dortmund a un quarto di giro". "Dortmund travolgente alla ripresa della Bundesliga", si legge invece in Spagna su Marca.