Torna la Premier! Leeds, Radrizzani e Bielsa restituiscono il club tra i grandi

vedi letture

L'ultima locura del Loco Marcelo Bielsa: riportare il Leeds tra le grandi d'Inghilterra dopo 16 lunghissimi anni. Missione compiuta, al secondo tentativo. Una bella rivincita dopo la cocente delusione del campionato passato, quando i peacocks arrivarono terzi e furono poi eliminati dal Derby County di Lampard nella semifinale dei play-off.

Grande merito va al tecnico-visionario di Rosario che in appena due anni è riuscito a plasmare uno dei club più blasonati d'Inghilterra a sua immagine e somiglianza. Ma anche alla nuova proprietà italiana: terminata la gestione di Massimo Cellino, nel 2017 a prelevare la società è stato infatti l'imprenditore Andrea Radrizzani. Che dopo aver riportato il Leeds dove merita non solo ce lo vuole far stare, ma è pronto a restituirgli anche le gloriose notti europee, che hanno visto all'alba del 2000 giocatori come Rio Ferdinand, Mark Viduka, Harry Kewell trascinare la squadra fino alle semifinali di Champions League.

I primi innesti per il ritorno in Premier League sono il portoghese Hélder Costa dal Wolverhampton, il difensore tedesco Robin Koch dal Friburgo e soprattutto Rodrigo Machado dal Valencia: un giocatore che solo negli anni scorsi era stato cercato da Real Madrid e Barcellona. E ne arriveranno altri, di rinforzi. Nel frattempo il campo chiama: l'esordio non è affatto banale, a Liverpool contro i campioni in carica.