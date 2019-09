Trerardi e un super-mercato: Sassuolo può tornare a sognare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la seconda giornata di campionato e chiusa la sessione estiva del calciomercato, è già tempo di bilanci. Sorridono i tifosi del Sassuolo dopo il 4-1 rifilato alla Sampdoria dell'amato Eusebio Di Francesco e dopo un'ottima chiusura di mercato. Soddisfatto il popolo neroverde che ha esultato alle prodezze di Domenico Berardi ed è tornato a urlare forte il suo nome dopo la tripletta realizzata alla seconda giornata. Domenico Berardi ha realizzato la sua prima tripletta in Serie A contro la Sampdoria, nel novembre 2013 ed è quota 5 (dei giocatori attualmente presenti nel campionato di Serie A solo un giocatore, Dries Mertens, ha fatto meglio di lui con 6 triplette). Inoltre Domenico è stato il primo italiano a realizzare una tripletta nel corso del primo tempo di un match di Serie A da Ciro Immobile, nel gennaio 2018 vs SPAL.

TRERARDI DA FAVOLA In tanti hanno scritto: Berardi è tornato. Noi non siamo dello stesso avviso perché Berardi non è mai andato via! Lo scorso anno Domenico Berardi ha realizzato 8 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, arrivando a quota 10, ed è stato uno degli esterni d'attacco più prolifici del campionato. Ad esempio, Federico Chiesa, valutato 80-100 milioni di euro, ha realizzato 'solo' 6 gol. Domenico Berardi ha avuto una crescita importante nella passata stagione e proprio per questo motivo sentiva di essere arrivato al capolinea: il giocatore voleva andare via, si sentiva pronto ad accettare una nuova sfida. Le dinamiche del mercato però hanno spinto il Sassuolo a rifiutare la richiesta di Domenico: sono partiti Lirola, Demiral, Sensi e Boateng, un'altra cessione eccellente non sarebbe stata difficile da digerire per i tifosi, per l'allenatore e per lo stesso club. Domenico è rimasto a Sassuolo, ancora una volta, e si è preso le luci della ribalta, segnando 3 gol e portandosi al comando provvisorio della classifica cannonieri. Chi parla di ritorno non ha assistito alle 37 prestazioni di Berardi nella passata stagione, condite anche da 6 assist. Quest'anno si è presentato subito alla grande: ora sta a lui far ricredere i critici!

VOTO 8 AL MERCATO Un mercato importante quello del Sassuolo. Trattenuto ancora una volta Domenico Berardi, i neroverdi hanno ingaggiato ben 12 calciatori. Sono arrivati Russo; Toljan, Romagna, Chiriches, Tripaldelli (rientrato dal prestito) Kyriakopoulos; Muldur, Obiang, Mazzitelli (anche lui, come Trips, rientrato dal prestito); Traorè; Caputo, Defrel. L'ultimo giorno di mercato è stato scoppiettante con la firma di Chiriches, l'arrivo del terzino Kyriakopoulos, sconosciuto ai più, e di Romagna. Poi le cessioni degli esuberi, che hanno alzato il voto alla dirigenza: via Matri, Babacar, Goldaniga e Brignola. In attacco il segnale è chiaro: si punta anche sul giovane Giacomo Raspadori, talento classe 2000, definito "un Magnanelli 18enne" da De Zerbi, mica male come paragone! Il Sassuolo vuole alzare l'asticella, vuole puntare alla parte sinistra della classifica e questa stagione sarà un banco di prova per tutti, compreso mister De Zerbi. Ora è arrivato il momento più importante: bisogna passare dalle parole ai fatti!