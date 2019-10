Turchia, i tweet della stampa per revocare la finale a Istanbul

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

No alla finale di Champions League a Istanbul nel 2020. Un messaggio che è partito dal mondo dei social e che sta raccogliendo ampi consensi all'interno dell'opinione pubblica. Molti tweet, tra i rappresentanti anche della stampa italiana, stanno condividendo il messaggio alla UEFA che oggi, per bocca del vicepresidente Michele Uva, questa mattina ha detto: "Finale a Istanbul? Revocarla atto forte, non siamo a quel livello".

Manzini. "Bisogna boicottare la finale di Champions League a Istanbul." #CircoMassimo — Circo Massimo (@_CircoMassimo_) October 14, 2019

Vediamo se il calcio europeo riesce a dare un segnale... Piccolo, ma potenzialmente più forte di mille parole #NoFinaleChampionsaIstanbul — Gianluca Oddenino (@gODDEnino) October 14, 2019