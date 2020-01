© foto di Luca Bargellini

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna descrive una possibile collaborazione Inter-Jiangsu per Tahith Chong. Talento classe '99 in scadenza col Manchester United, l'assist per questa collaborazione fra i club di Suning lo offre il nonno di origini cinesi del giocatore. Per questo motivo potrebbe giocare nello Jiangsu come giocatore locale e l'idea nerazzurra sarebbe quella di metterlo sotto contratto per i prossimi 5 anni girandolo in prestito ai cugini cinesi per 1 o 2 anni.