Tuttosport su CR7 contro la versione di France Football: "Felice alla Juve, resta fino al 2022"

Tuttosport fa il punto su quella che è stata la notizia arrivata ieri da France Football sul possibile e clamoroso addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, definito "non felice" e "prigioniero, in una società non all'altezza della sua dimensione". Niente di vero, fa intendere l'entourage del portoghese. CR7 è felice a Torino e dalla Juventus non si muoverà: ha un contratto fino al 2022 e ha voglia di onorarlo fino in fondo.