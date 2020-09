Una settimana alla Serie A: Di Francesco sogna questo Cagliari. Con Nainggolan e Godin

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Cagliari

Eusebio Di Francesco è stata una scelta ponderata da parte di Tommaso Giulini e sta disegnando insieme al suo allenatore, e agli uomini mercato dei sardi, Pierluigi Carta e Roberto Colombo, il nuovo Cagliari. Serve un grande leader per la difesa e allora il mirino è su Diego Godin e Federico Fazio. A centrocampo il club non molla il sogno di confermare Radja Nainggolan. Difficile, ma il Cagliari continuerà a provarci fino all'ultimo. Arriverà anche un uomo per la trequarti e il nome di Adam Ounas del Napoli è da tener sott'occhio. Di Francesco, a questo proposito, non vorrebbe far partire Nahitan Nandez ma la clausola lascia aperta la possibilità. Intanto, per aprire un progetto futuro insieme, ha ottenuto due giovani come Gabriele Zappa e Riccardo Sottil.

Come giocherebbe oggi il Cagliari Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Joao Pedro, Simeone, Pereiro.

L'undici da sogno di Di Francesco Cragno; Faragò, GODIN, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog;