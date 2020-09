Una settimana alla Serie A: Inzaghi sogna questa Lazio. Trattenere i big e comprare ancora

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Lazio

Dopo aver chiuso per Fares e Muriqi, la Lazio si concentra su due obiettivi: una punta in caso di cessione di Caicedo e un difensore, che prenderà il posto di Bastos. Per il reparto arretrato la società vorrebbe Kumbulla: l'albanese piace anche a Inzaghi, che in passato aveva fatto il nome di Izzo, possibile partente da Torino (per esperienza più idoneo e pronto secondo lui). Inoltre, nonostante Lotito e Tare ritengono di essere completi a centrocampo, il tecnico spera in un ulteriore regalo. Un centrocampista duttile, offensivo, che possa fare da collante tra i reparti. Un profilo alla David Silva, ormai sfumato, o alla Vazquez, tornato in orbita biancoceleste.

Come potrebbe giocare oggi la Lazio Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa

L'undici da sogno di Inzaghi Strakosha; Luiz Felipe (IZZO), Acerbi, KUMBULLA; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa (MURIQI).