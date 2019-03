Verratti può essere il leader della Nazionale?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al netto dei gol, Marco Verratti è stato il migliore in campo. Sempre lucido, quasi mai in difficoltà, impossibile togliergli il pallone. Ha forse sbagliato un appoggio alla fine del secondo tempo, ma è possibile che Bernardeschi non si sia accorto dell'imbucata. Una dimostrazione di strapotere contro chi, grande e grosso il doppio, dovrebbe avere gioco facile nel togliergli la sfera. Invece, a ventisei anni, il talento del Paris Saint Germain ha finalmente trovato la sua dimensione, anche in Nazionale. Non può essere un falso positivo, perché è già la quarta partita consecutiva dove ha dimostrato di essere il trascinatore del centrocampo, con il dioscuro Jorginho che è altrettanto importante, ma non così determinante.

La Finlandia è un banco di prova adatto? Forse no, ma Polonia e Portogallo decisamente di più. E Verratti sembra aversi scrollato di dosso la patina che lo accompagnava, quella dell'impossibilità di essere decisivo in Nazionale. Di essere trascinatore. Di essere, forse, anche un po' Pirlo, con l'andatura caracollante di chi è il migliore nel trattare la sfera. Si attendono sfide più importanti, ma per ora Verratti ha solo risposte positive.