Iachini analizza lo 0-0 col Parma: "La Fiorentina ha fatto la gara che doveva fare"

vedi letture

La Fiorentina non va oltre lo 0-0 nel match contro il Parma. Il tecnico gigliato Beppe Iachini, nel post gara, commenta così la prestazione dei suoi: “La squadra ha fatto la gara che doveva fare, soprattutto sul fatto di avere il predominio nella metà campo avversaria. Abbiamo trovato una squadra chiusa e bassa, ci è mancata la giocata finale per sbloccare la partita. Dovevamo trovare la giocata giusta per sbloccarla e per dare il là alla partita”.