© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Roma Tv il neo difensore giallorosso Roger Ibanez ha parlato così del suo sbarco nella Capitale: “Sono troppo felice di essere qua, la Roma è una squadra grandissima e penso che mi troverò benissimo. Sono veloce, salto bene e sono forte di testa, voglio mostrare le mie qualità per meritarmi di giocare. Con Fonseca ho già parlato, mi è piaciuto molto quello che mi ha detto. Pensa che io abbia le qualità e le potenzialità per giocare nella Roma e per questo ho accettato l’offerta. - continua il brasiliano – All’Atalanta ho passato un anno d’esperienza, penso di essere migliorato e che mi troverò bene alla Roma. Obiettivi? Voglio giocare, ma prima devo lavorare tanto per conoscere ognuno dei miei compagni”.