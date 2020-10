Ibra chiama, Dzeko risponde: a San Siro è 1-1 dopo i primi 45' tra Milan e Roma

Termina in parità il primo tempo di San Siro tra Milan e Roma. Zlatan Ibrahimovic sblocca la sfida dopo due minuti, ma Edin Dzeko pareggia i conti al 14' grazie a un errore di Tatarusanu.

Subito Ibra - Due squadre in salute, che danno vita a uno spettacolo molto piacevole. La partita si sblocca dopo neanche due minuti: Leao rientra verso il centro e trova il movimento di Ibrahimovic alle spalle di Kumbulla: lo svedese, in spaccata, anticipa Mirante e appoggia in rete. Gol un po' fortunato, da grande opportunista, che conferma l'ottimo momento attraversato dal Milan e dallo svedese.

Erroraccio di Tatarusanu - La Roma però è cliente ostico e ha qualità, soprattutto dal centrocampo in su. La manovra della squadra di Fonseca sembra lenta, poi si accende improvvisamente grazie agli strappi di Pedro e Mkhitaryan e alla qualità degli altri singoli. Al resto pensa Edin Dzeko: il bosniaco prima si fa anticipare sul più bello da Kjaer, poi, sul corner successivo, sfrutta una clamorosa uscita a vuoto di Tatarusanu per depositare in rete di testa. Errore piuttosto evidente dell'ex portiere viola, chiamato a sostituire Gigio Donnarumma, positivo al Covid-19.

Palo di Kjaer - I padroni di casa ci mettono qualche minuto per metabolizzare il pareggio e tornano a farsi vedere dalle parti di Mirante solo intorno alla mezzora: il numero uno ospite tira un enorme sospiro di sollievo quando, sugli sviluppi di un angolo battuto dalla sinistra, Kjaer colpisce il palo destro. La risposta della Roma è affidata a due conclusioni dalla distanza, di Ibanez e Pellegrini, disinnescate a fatica da Tatarusanu. L'ultimo brivido lo regala una punizione di Calhanoglu, respinta bene dall'estremo difensore capitolino.