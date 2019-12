© foto di Simone Bernabei

56 partite, 52 gol. Una media praticamente da un gol a partita per Zlatan Ibrahimovic coi Los Angeles Galaxy. Dopo aver rescisso col Manchester United, lo svedese approdò il 23 marzo del 2018 negli Stati Uniti: esordio nel derby otto giorni più tardi contro il Los Angeles FC, ingresso al 71' e due gol nel 4-3 finale, dopo esser entrato sull'1-3 per gli avversari. In quella stagione lo score precedente della formazione di LA non gli permise di andare ai play-off, in quella successiva la firma per una stagione da designated player: Ibrahimovic diventa capitano dei Galaxy, arriva quinto in Western Conference ma perde poi la semifinale, ironia della sorte, proprio contro i Los Angeles FC. Da lì rumors e chiacchiere, poi l'addio. Ibra torna in Serie A e dice addio alla MLS.