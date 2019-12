L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al ritorno - adesso ufficiale - di Ibrahimovic al Milan, soffermandosi anche sui dettagli del contratto. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva, ha annunciato la società di via Aldo Rossi con grande soddisfazione.

I dettagli del contratto - Lo svedese, dunque, riapproda in rossonero per sei mesi, a circa tre milioni netti, ma con la possibilità di rinnovare per un altro anno a sei milioni, se dovesse centrare diversi obiettivi personali. Il prolungamento automatico scatta a determinati gol e presenze, legati quindi alle sue prestazioni piuttosto che al raggiungimento di obiettivi di squadra. Quest’ultima modifica rispetto all’offerta precedente - si legge - è stato il vero motivo che ha portato Ibra ad accettare questa nuova sfida.