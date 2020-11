Ibrahimovic: "Dicevano che chi torna al Milan fallisce sempre... Io mi sto solo riscaldando"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così il suo rendimento strepitoso fin dal giorno del suo ritorno in maglia rossonera nella scorsa stagione: "Mi sto solo riscaldando... Qualche mese fa hanno detto che chi torna al Milan fallisce sempre. Anche con me dicevano lo stesso, ma io non ho mai perso la passione. Io ho mentalità, credo in quello che sto facendo e lavoro giorno dopo giorno. Ho al mio fianco una squadra che lavora benissimo, giovane e che ogni giorno cerca di migliorare. I miei compagni mi aiutano tanto per farmi stare bene. I meriti sono anche del mister che ha un ottimo equilibrio per gli allenamenti e trova sempre il modo giusto per farmi giocare", le dichiarazioni del campione svedese dopo il 2-1 rifilato all'Udinese.