La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Le parole di Don Garber ("Il Milan lo ha reclutato"), commissioner della MLS, hanno fatto rumore. Nessuna conferma da parte dei rossoneri mentre sono noti i contatti fra lo svedese e Sinisa Mihajlovic per il suo trasferimento al Bologna. Ibra si è dato un mese per decidere e un ritorno in rossonero avrebbe del clamoroso, considerato che solo un anno fa la trattativa non andò a buon fine proprio per scelta del giocatore.