Ibrahimovic e Rebic colpiscono l'Inter: al 45' è 0-2 Milan

Grande primo tempo del Milan che, all'intervallo, è sul 2-0 contro l'Inter. I gol di Rebic e Ibrahimovic danno la giusta dimensione di 45 minuti quasi dominati dai rossoneri.

Dopo settanta secondi c'è già il primo brivido per i nerazzurri: prima Kessie va al tiro - male - dal limite dell'area, poi Castillejo va sulla destra per Ibrahimovic che, con fisicità, tiene lontano Godin, ma con il destro spedisce alto sopra la traversa di Padelli. Al nono Calhanoglu ha sul destro il pallone del vantaggio, ottima coordinazione e Padelli battuto, ma è il palo a dire di no. La risposta è in un corner che vaga sui piedi di Skriniar, ma Conti gli impedisce la zampata.

Il Milan impatta meglio la gara, tanto da avere un predominio abbastanza secco, però quando Lukaku va via rischiano di aprirsi praterie. Come al ventiquattresimo, quando il belga va via sulla destra e centra perfettamente per l'accorrente Vecino che, invece di angolare, tira centralmente. Il Milan alla lunga passa grazie a Rebic: il croato deposita a porta vuota dopo uno stacco maestoso di Ibrahimovic e un'uscita a vuoto, decisamente colpevole, di Padelli. Sul finire del primo tempo, sugli sviluppi di un angolo, Ibra è sul secondo palo e di testa batte ancora Padelli, non esente da colpe nemmeno in questa occasione.