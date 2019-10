Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky: "Secondo me Juventus sta facendo grandi cose. È il simbolo del calcio italiano, poi c'è l'Inter che sta spingendo tanto grazie a un grande allenatore. Non è al livello della Juventus, comunque. Mi spiace tanto per il Milan, perché dev'essere un club top che deve avere i migliori giocatori al mondo e adesso non è così. La soluzione? Sono necessari gli investimenti. Tutto arriva la proprietà. Se non si fanno investimenti non si va da nessuna parte: la qualità è gratis".