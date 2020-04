Ibrahimovic non vuole smettere: se chiude col Milan resterà in Italia

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic non conosce ancora il proprio futuro, anche perché sta vivendo questi giorni di quarantena riflettendo su cosa potrà accadere domani. Al Milan non c'è più Boban, che era il suo principale interlocutore, e lo stipendio che dovrebbe percepire non è sostenibile per le casse di Elliott. Gazidis sa però che averlo in rosa significa anche avere un'ottima carta da giocare per il rilancio commerciale e per questo il dialogo non è ancora stato interrotto. Anche se il rapporto è praticamente da costruire da zero. La certezza però è che Ibra non vuole interrompere la carriera facendo decidere il Coronavirus. Si sente ancora un giocatore, sta bene e vuole finire alla grande. In caso di addio ai rossoneri, ripartirà ancora dall'Italia, perché è qui che vuole finire. Ha affrontato già decine di sfide e come sempre fatto, anche stavolta deciderà da solo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.